Video Spor Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular takım bulamadı!

Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular takım bulamadı!

Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular takım bulamadı!
03.08.2021 | 20:52

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, 17'ye çıkan yabancı oyuncu sayısı düşürülmeye çalışılıyor. Kadroda düşünülmeyen oyuncular için teklif bekleyen sarı-lacivertlilerde işler beklendiği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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