Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik”

Galatasaray Teknik Direktörü İrfan Saraloğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda elendikleri Young Boys maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ben sadece daha iyi oynamamızı beklerdim. Maçın bütün bölümlerine baktığımızda maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” dedi.