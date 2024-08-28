Video Spor Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik”
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik”

Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik”

28.08.2024 | 08:22

Galatasaray Teknik Direktörü İrfan Saraloğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda elendikleri Young Boys maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ben sadece daha iyi oynamamızı beklerdim. Maçın bütün bölümlerine baktığımızda maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik 04:10
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” 28.08.2024 | 08:22
Beşiktaş, Felix Uduokhai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı 01:20
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı 27.08.2024 | 14:09
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 00:56
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 27.08.2024 | 21:44
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 01:33
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 25.08.2024 | 13:52
Christoph Daum hayatını kaybetti 01:06
Christoph Daum hayatını kaybetti 25.08.2024 | 08:25
Fatih Tekke: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz 01:45
Fatih Tekke: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” 24.08.2024 | 07:59
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 09:48
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 23.08.2024 | 09:04
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 00:07
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 22.08.2024 | 16:46
St. Patricks’s - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 00:18
St. Patricks's - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 22.08.2024 | 16:46
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 00:23
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 22.08.2024 | 16:45
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho’dan açıklama Türk futboluna adapte olmam gerekiyor 08:47
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor" 18.08.2024 | 08:04
Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’dan açıklama Sahada futbol savaşı yaşandı 03:01
Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan açıklama “Sahada futbol savaşı yaşandı” 18.08.2024 | 08:04
Ankaragücü futbolcusu kayıp! Renaldo Cephas nerede? 01:04
Ankaragücü futbolcusu kayıp! Renaldo Cephas nerede? 13.08.2024 | 09:35
Gaziantep’te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada 00:13
Gaziantep'te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada 12.08.2024 | 11:56
Gaziantep’te hakeme bayrak direği ile saldırı kamerada! 01:23
Gaziantep'te hakeme bayrak direği ile saldırı kamerada! 12.08.2024 | 10:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan sarı kart açıklaması! 22:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sarı kart açıklaması! 11.08.2024 | 09:42
Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı 02:46
Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı 04.08.2024 | 10:44
Mustafa Hekimoğlu: Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu 01:06
Mustafa Hekimoğlu: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu" 04.08.2024 | 09:51
Galatasaray 0 - 5 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ GOLLER 05:13
Galatasaray 0 - 5 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ GOLLER 04.08.2024 | 09:05
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 geniş özeti 16:29
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (geniş özeti) 04.08.2024 | 01:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA