Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini neden duyurmadı?

Şimdiye dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini açıklayan Galatasaray'da, dün Kerem Aktürkoğlu transferinin de duyurulması bekleniyordu. Ancak Aslan'ın, 'Yetiştirme bedeli ödemek istemediği için' bu transferi Eylül ayında duyuracağı öğrenildi.