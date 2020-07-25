Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağladı
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GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor 24.07.2020 | 22:12
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Bülent Korkmaz: Önemli olan Konyaspor'u ligde tutmaktı 24.07.2020 | 17:10
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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı 24.07.2020 | 15:42
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Süper Lig'de son hafta perde Antalya'da açılıyor 24.07.2020 | 15:42
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Muriqi için gözler Bilic'te 24.07.2020 | 15:41
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Fenerbahçe'de gözler gençlere çevrildi 24.07.2020 | 15:41
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. A Spor muhabiri Aykut İnce son gelişmeleri aktardı.