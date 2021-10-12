Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Nef oldu! Tarihi imza atıldı

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Türk Telekom ile 10 yıllık anlaşması biten Galatasaray, stadyum isim hakkı için NEF ile 5+5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ile NEF arasında imzalanan anlaşma için tören düzenlendi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katılımıyla düzenlenen toplantıda tarihi imzanın detayları açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe ile dostluk ilişkilerine dair bir soruya da cevap verdi.