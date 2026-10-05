Video Spor GOL | Romanya 0-1 İsveç
GOL | Romanya 0-1 İsveç

GOL | Romanya 0-1 İsveç

05 Ekim 2026 22:22

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, V. Gyökeres'in 13. dakikada attığı golle Romanya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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