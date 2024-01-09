Video Spor Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi | Video
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi | Video

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi | Video

09.01.2024 | 12:16

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırı ile ilgili aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava 28 Şubat'a ertelendi.

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