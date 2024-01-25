İsmail Kartal'dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 25.01.2024 | 08:41 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Daha farklı galibiyet elde etmemiz gerekirdi. Son haftalarda fazla goller kaçırıyoruz. Penaltıdan önce net bir penaltımız daha var. Hakemler böyle takdir etti. Kazandığımız için mutluyuz” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Başakşehir'in son haftalarda yükselen bir grafiği ardı. Bizim de kendi güçlü oyunumuz var. İlk devre çok net pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Kaleci Volkan net kurtarışlar yaptı. Bugün günündeydi. Rakip 1 kişi eksik kaldıktan sonra çok fazla kapandı. Biz de kapanan savunmayı açmak için zorlandık. Buraya 3 puan almak için geldik. Geç de olsa kazanmayı bildik. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez ceza sahasında topla buluşmuşuz. Bu çok üst düzey rakip ceza sahasında topla oynama rekorudur. Daha farklı galibiyet elde etmemiz gerekirdi. Son haftalarda fazla goller kaçırıyoruz. Daha dikkatli olup kazanmak için çalışacağız. Penaltıdan önce net bir penaltımız daha var. Hakemler böyle takdir etti. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başakşehir'e bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"

Maç içerisinde yapılan oyuncu değişiklikleri ile ilgili eleştiriler üzerine Kartal, "Bizim mesleğimiz sonuç odaklı. Değişiklik yapıyorsunuz, hamle yapmam lazım diyorsunuz; daha fazla hücum oyuncusu ile gol atmak için. Tuttuğu zaman da hoca ne güzel değişiklik yaptı diyorlar. Bunlar klasikleşmiş şeyler. Önemli olan 3 puan" diye konuştu. İsmail Kartal, Leonardo Bonucci'nin ufak bir ağrısı olduğunu belirterek tedbir amaçlı kadroya almadıklarını söyledi.

"OOSTERWOLDE, HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR"

Jayden Oosterwolde'nin performansı hakkında konuşan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Sezon başından beri bu olasılıkları öngörebilmeliyiz. Bazı oyuncuları adapte ederek hazırlanmamız gerekiyor. Jayden da bize yardımcı oluyor. Her geçen gün gelişiyor, üzerine koyuyor. Biz formayı hak edene veriyoruz. O da her maç bu takımın önemli oyuncuları arasında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KAZAĞI GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İsmail Kartal, maçlarda giydiği boğazlı kazakla ilgili sorulan soruya, "Kazak bana kızımın hediyesi. 'Bu kazak inşallah sana uğur getirir' dedi. Taraftarlar da mutu oluyor herhalde, alıştım artık maçlarda giymek istiyorum. Giymeye devam edeceğim" yanıtını verdi.

"TADİC, ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"

Dusan Tadic'in sahadaki rolü ve performansıyla ilgili Kartal, "Tadic, çok akıllı bir oyuncu. Sırtını rakiplere dayayarak etrafındaki oyunculara oynuyor. Rakipler her ne kadar buraya önlem aldıklarını düşünse de bir ara boşluk yaşanıyor ve bunu değerlendiriyoruz. Rakibin dengesini bozmak istedik" dedi.

"ÇAĞLAR İLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Sakat oyuncular ve transferle ilgili bilgiler veren Kartal, hakemin yönetimiyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu vereseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi" diye konuştu.

"DZEKO, ÖZÜR DİLEDİ"

Edin Dzeko'nun Samsunspor müsabakasında oyundan çıkarken kenar yönetimine tepki göstermesiyle ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, "Dzeko ile konuştuk, maç berabere gol atamadığı için reaksiyon göstermek istedi. Benden de özür diledi. Biz bir aileyiz. Ekibimle ilgili düşünceleri olanlar CV'lerine iyi baksınlar ona göre karar versinler. Beraber çalışarak bütün rekorları kırdık. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU İŞ SEZON SONUNA KADAR SANKİ KAFA KAFAYA GİDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışıyla ilgili Kartal, "Psikolojik olarak averajla üstünlüğümüz var. Az sakat veren kadrosunu iyi değerlendiren, az hata yapan avantajlı olacak. Bu iş sezon sonuna kadar sanki kafa kafaya gidecek gibi görünüyor. Sezon sonu inşallah biz şampiyon olacağız" açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, Krunic'in performansıyla ilgili de konuşarak, "Krunic bugün fena değildi. Görevini iyi yaptı. Oynadıkça adapte olacağını düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.