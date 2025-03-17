Video Spor Jose Mourinho: "Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün" | Video
Jose Mourinho:

Jose Mourinho: "Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün" | Video

17.03.2025 | 08:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 sona eren Samsunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'da şansları olduğu müddetçe bunu kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek ligdeki şampiyonluk şansları için, "Yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Portekizli teknik adam toplantı öncesi 1 saat bekletildiğini ifade ederek tepki gösterdi. Takımın planıyla ilgili gelen soruya ise Mourinho, "Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Hangi takımın bir planı var? Hiç pozisyona giremeyen takımın mı, 5-6 tane pozisyona giren takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok" yanıtını verdi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI, ÇOK ZOR OLACAK AMA MATEMATİKSEL OLARAK MÜMKÜN"
Jose Mourinho, puan kaybı sonrası şampiyonluk şanslarıyla ilgili, "Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Avrupa'da her maçta iyi değildik. Şansımız olduğu müddetçe bu şansı kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmiş olmamıza rağmen, rövanşta 2 farklı kazandık. Avrupa'da şunu göstermiş olduk. Şansımız olduğu müddetçe bunu kullanmaya çalıştık. Şampiyonluk şansı için yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün ligde 3. sırada olan takım sanki düşmemeye oynuyorlar gibi mücadele etti. Çok zor olacak ama matematiksel olarak mümkün. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"MAXİMİN OYNAYACAK FİTLİKTE DEĞİL"
Bugün kadroya olmayan isimler Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in durumuyla ilgili bilgi veren Mourinho, şunları söyledi:
"Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4. santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Aynı anda 4 tane santrfor oynatamam. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4. tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi profesyonel. Ben kendisinin bu kararını durduramam. Maximin son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı olmadı. Onun çalıştığı insanlar illegal şekilde dataları sizlerle paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maçta taktiksel bir antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Oyunculara nasıl pozisyon almasını gerektiğini gösterdiğimiz bir antrenmandı. Antrenmanda en çok yükü olan kişi bendim. Maximin bireysel çalışma yaptı. O datalara sahip olması normal. Bunu paylaşmaları manipülasyon. Kendisi oynayacak fitlikte değil. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınızda oynamak için hazır olmuyorsunuz."

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