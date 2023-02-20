Josef de Souza'dan Fenerbahçe sözleri! "Onlar buna üzülebilirler ama ben..."
Çin kulübü Guoan'a imza atmak için İstanbul'dan ayrılan Josef de Souza, son röportajını A Spor'a verdi. Ayrılık nedeni başta olmak üzere Ali Koç hakkında da önemli cümleler kuran Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'deki en büyük şampiyonluk adayını da söyledi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
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