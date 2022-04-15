Video Spor Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video
Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video

Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video

15.04.2022 | 12:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Josef de Souza’dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video 00:21
Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video 15.04.2022 | 12:21
Metin Öztürk’ten Fatih Terim ve Nuri Şahin açıklaması! 05:21
Metin Öztürk'ten Fatih Terim ve Nuri Şahin açıklaması! 14.04.2022 | 23:28
Beşiktaşlı futbolcu Montero ölümden döndü! Zincirleme kaza anı kamerada | Video 05:00
Beşiktaşlı futbolcu Montero ölümden döndü! Zincirleme kaza anı kamerada | Video 14.04.2022 | 14:13
Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video 00:26
Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video 14.04.2022 | 13:36
ABD’li yıldızdan oruç sorusuna cevap: Bu Allah ile olan bir yolculuk | Video 00:40
ABD'li yıldızdan oruç sorusuna cevap: "Bu Allah ile olan bir yolculuk" | Video 14.04.2022 | 12:10
Maçın bitti, saha bir anda karıştı | Video 02:50
Maçın bitti, saha bir anda karıştı | Video 14.04.2022 | 12:10
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya’da skandal... 00:46
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal... 12.04.2022 | 11:10
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video 04:48
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video 11.04.2022 | 15:33
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu | Video 02:07
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 12:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Galibiyeti büyük taraftarımıza armağan ediyoruz | Video 11:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Galibiyeti büyük taraftarımıza armağan ediyoruz" | Video 11.04.2022 | 09:16
GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Domenec Torrent’in yerine gelecek hoca... 00:38
GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Domenec Torrent'in yerine gelecek hoca... 11.04.2022 | 09:33
GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Galatasaray ve Domenec Torrent zavallı! 00:36
GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Galatasaray ve Domenec Torrent zavallı! 11.04.2022 | 09:31
GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce... 02:35
GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce... 11.04.2022 | 09:29
Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetim aleyhine sloganlar attı | Video 03:05
Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetim aleyhine sloganlar attı | Video 11.04.2022 | 08:45
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Süper Lig FB 2-0 GS Maçı Tüm Goller izle | Video 06:29
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Süper Lig FB 2-0 GS Maçı Tüm Goller izle | Video 11.04.2022 | 09:23
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video 01:37
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video 04.04.2022 | 15:02
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı | Video 02:34
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı | Video 03.04.2022 | 15:17
Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi | Video 05:05
Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi | Video 03.04.2022 | 08:34
İsmail Kartal: Ben ikinci adam olmam 03:42
İsmail Kartal: "Ben ikinci adam olmam" 02.04.2022 | 20:30
Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! İşte o anlar... | Video 00:48
Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! İşte o anlar... | Video 02.04.2022 | 15:37

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ile eşi Danielle, Kasımpaşa mahalle muhtarı Ferruh Bora ve siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı. Aileleri ziyaret eden Josef, sosyal medya hesabından, "Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor" cümlelerine yer verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA