Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video

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İsmail Kartal: "Ben ikinci adam olmam" 02.04.2022 | 20:30
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.