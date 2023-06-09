Manchester City, Inter maçı hazırlıklarını tamamladı | Video
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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