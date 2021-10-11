Video Spor Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi...
Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi...

Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi...

11.10.2021 | 11:40

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Arjantin ile Uruguay dün gece karşılaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı. Muslera'nın yediği ilginç gol dikkat çekti.

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