Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi...

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Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamaları | Video 03.10.2021 | 23:09
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Erman Toroğlu Rizespor'un ilk golünü değerlendirdi! Faul var mı? 03.10.2021 | 22:44
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Arjantin ile Uruguay dün gece karşılaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı. Muslera'nın yediği ilginç gol dikkat çekti.