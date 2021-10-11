Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi...

Arjantin ile Uruguay dün gece karşılaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı. Muslera'nın yediği ilginç gol dikkat çekti.