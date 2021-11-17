Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..." 17.11.2021 | 16:37
00:37
00:18
01:00
Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video 17.11.2021 | 10:33
01:49
A Milli Takım Türkiye’ye döndü | Video 17.11.2021 | 08:44
05:41
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izle 16.11.2021 | 18:56
05:41
05:41
00:35
Portekiz'de inanılmaz faul! Burnu kırıldı, kolu çatladı 16.11.2021 | 10:30
01:09
Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne? 16.11.2021 | 10:22
02:55
Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular... 16.11.2021 | 10:21
01:17
G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var 16.11.2021 | 10:20
07:13
72 yaşındaki futbolcu yeni takımındaki ilk maçında beğeni topladı 16.11.2021 | 09:20
00:39
Brezilya'da hakemden skandal karar! 15.11.2021 | 11:46
04:39
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık 14.11.2021 | 15:39
07:09
Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! 14.11.2021 | 00:02
20:30
00:26
02:59
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanacak derbi hakkında konuştu. Özil, "Pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız." dedi. İşte Mesut Özil'in açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)