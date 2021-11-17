Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanacak derbi hakkında konuştu. Özil, "Pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız." dedi. İşte Mesut Özil'in açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)