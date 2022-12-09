Video Spor Olaylı derbi için karar verildi! Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" | Video
Olaylı derbi için karar verildi! Göztepe ve Altay için

Olaylı derbi için karar verildi! Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" | Video

09.12.2022 | 10:18

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TFF, Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe - Altay maçı hakkında karar verdi. Federasyon, iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

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