Video Spor Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Brezilya liginde skandal | Video
Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Brezilya liginde skandal | Video

Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Brezilya liginde skandal | Video

11.07.2024 | 12:45

Dünyayı sarsan olay Brezilya 2. Liginde yaşandı. Gremio Anapolis ve Centro Oeste arasında oynanan maçta, futbolcuların tartışmasını engellemek isteyen polis, Gremio Anapolis kalecisi Ramon'u bacağından tüfekle vurdu. Yakın mesafeden sıkılan plastik mermiyle bacağından ciddi şekilde yaralanan futbolcu, hemen hastaneye kaldırıldı.

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