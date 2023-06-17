Son Dakika: Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! İşte o anlar... | Video

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada bir taraftarın yanıt vermesiyle başlayan gerginlik, üyelerin arasında kavga çıkmasıyla iyice tırmandı. İşte tüm ayrıntılar...