SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın cenazesini morgdan yakınları gözyaşları içinde aldı
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Son dakika haberleri... Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesini morgdan yakınları teslim aldı.