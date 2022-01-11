Video Spor SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi | Video
SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi | Video

SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi | Video

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Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere kaldırıldığı adli tıpta yapılan inceleme sonrasında defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından durmuştu. Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ikindi namazında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi.

Ayrıca, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

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