SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Son dakika haberine göre; Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben cenaze namazı kılındı. Çalık'ın tabutuna Konyaspor, Gençlerbilriği ve Galatasaray atkıları serildi. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Murat Kurum da katıldı.