Video Spor SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video

SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video

11.01.2022 | 16:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya’dan ayrıldı 02:05
Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya'dan ayrıldı 11.01.2022 | 15:36
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:54
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.01.2022 | 16:08
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı | Video 01:39
Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve personelle vedalaştı | Video 11.01.2022 | 15:48
SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi Elmadağ’a gönderildi | Video 00:29
SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi | Video 11.01.2022 | 15:10
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 00:42
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 11.01.2022 | 14:13
SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 00:42
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 11.01.2022 | 14:03
Florya’da ’yönetim istifa’ sesleri | Video 01:27
Florya'da 'yönetim istifa' sesleri | Video 11.01.2022 | 13:36
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık’ın cenazesini morgdan yakınları gözyaşları içinde aldı 03:48
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın cenazesini morgdan yakınları gözyaşları içinde aldı 11.01.2022 | 12:39
Son Dakika: Konyaspor’da futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:27
Son Dakika: Konyaspor'da futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 11.01.2022 | 11:54
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın bu görüntüleri izleyenleri üzdü | Video 00:30
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın bu görüntüleri izleyenleri üzdü | Video 11.01.2022 | 11:13
SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:23
SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 11.01.2022 | 11:11
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kaza sonrası Ahmet Çalık’ın otomobilinin görüntüleri kamerada 01:38
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kaza sonrası Ahmet Çalık'ın otomobilinin görüntüleri kamerada 11.01.2022 | 11:28
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Kaza yerinden ilk görüntüler... 01:38
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Kaza yerinden ilk görüntüler... 11.01.2022 | 11:27
Murat Sancak: Belhanda ile görüşeceğiz 03:00
Murat Sancak: "Belhanda ile görüşeceğiz" 10.01.2022 | 23:48
SON DAKİKA: Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama... 11:48
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama... 10.01.2022 | 14:26
SON DAKİKA: Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 00:25
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
Samsun’da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu... 01:28
Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu... 10.01.2022 | 13:04
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan VAR eleştirisi! Beşiktaş maçlarında... 06:30
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
Çaykur Rizespor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın izle | Video 03:36
Çaykur Rizespor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın izle | Video 09.01.2022 | 16:33
Beşiktaş’ta sürpriz 11! Genç isim ilk 11’de. İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ilk 11’ler | Video 00:50
Beşiktaş'ta sürpriz 11! Genç isim ilk 11'de. İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ilk 11'ler | Video 09.01.2022 | 16:10

Son dakika haberine göre; Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben cenaze namazı kılındı. Çalık'ın tabutuna Konyaspor, Gençlerbilriği ve Galatasaray atkıları serildi. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Murat Kurum da katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA