SON DAKİKA: Konyaspor’lu genç futbolcu Ahmet Çalık’ın ölmeden önce katıldığı son röportajındaki görüntüleri yürekleri yaktı! | Video
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Son dakika haberi: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Acı haber, futbolseverleri derinden sarstı. Çalık'ın son röportajı ise herkesi ağlattı. Ahmet Çalık, 'Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları…