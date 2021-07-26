Video Spor Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ (Hazırlık Maçı)

Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ (Hazırlık Maçı)

Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ (Hazırlık Maçı)
26.07.2021 | 21:40

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti.

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