Video Spor Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video
Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video

Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video

17.04.2025 | 12:55

Trendyol Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe’de yeterli süreyi bulamayan İrfan Can Kahveci’yi gözüne kestirdi. Fırtına, sezon sonunda sarı-lacivertli takımın kapısını çalacak.

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