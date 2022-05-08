Video Spor Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video
Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video

Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video

08.05.2022 | 13:56

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Trabzonspor'un bugün saat 15.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle binlerce kişi şimdiden meydanı doldurdu.

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