Video Spor Trabzonspor'da Mohamed Salah şov yaptı! | Video
Trabzonspor'da Mohamed Salah şov yaptı! | Video

Trabzonspor'da Mohamed Salah şov yaptı! | Video

16 Ekim 2026 11:08

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Bordo-mavililerin ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta, Mısırlı yıldız Muhammed Salah adeta şov yaptı.

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