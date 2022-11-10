Video Spor Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı

10.11.2022 | 13:14

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Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde "Yılın forveti" ödülünü alan Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'a transfer sürecini anlatırken, Galatasaray ile ilgili de konuştu.

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