Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde "Yılın forveti" ödülünü alan Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'a transfer sürecini anlatırken, Galatasaray ile ilgili de konuştu.