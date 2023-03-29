Türkiye 0-2 Hırvatistan MAÇ SONU | Stefan Kuntz istifa edecek mi? | Video
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Türkiye, Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz “Skorla ilgili memnun değiliz. Taktiksel olarak oyun anlayışımız beklentimiz vardı. Takım çok disiplinli şekilde bizim onlara söylediğimiz taktiksel uygulamaları sahaya yansıttı. Böylelikle maç başında tecrübeli rakibi 8-9 bariz hataya zorladık. Aynı zamanda bu hatalardan 3- 4 tane de önemli gol pozisyona girdik ama golü bulamadık. Rakibimiz kaleye ilk geldiğinde golü buldu. En büyük fark topla buluştuğunuzda ilk temasla ne yaptığınızdır” dedi.
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