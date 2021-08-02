Türkiye Rusya maçı CANLI YAYIN izle! Türkiye Rusya Filenin Sultanları TRT SPOR canlı yayın izle!
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İşte Alperen Şengün'ün draft edildiği o an! 30.07.2021 | 11:20
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Fatih Terim'den Galatasaray PSV maçı sonrası transfer sözleri 29.07.2021 | 00:26
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