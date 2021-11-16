Video Spor Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular...
Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular...

Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular...

16.11.2021 | 10:21

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Milli aranın ardından Süper Lig2in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular arasında iletişim eksikliği var. Bu da Pereira'nın güvenilirliğini kaybettirdi." dedi. (FB spor haberleri)

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