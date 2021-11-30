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OTOMATİK OYNAT
02:35
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 30.11.2021 | 01:30
01:35
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 29.11.2021 | 19:44
04:50
Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a kazandırdıkları! 29.11.2021 | 16:09
00:49
02:14
04:16
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 29.11.2021 | 15:29
00:24
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 29.11.2021 | 10:32
01:28
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! 28.11.2021 | 23:03
00:34
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar" 28.11.2021 | 23:04
03:51
Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 28.11.2021 | 22:57
03:44
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor! 28.11.2021 | 19:30
02:04
Giresunspor'un Beşiktaş maçında kazandığı penaltıda karar doğru mu? 27.11.2021 | 23:30
01:18
Erman Toroğlu: Bu sonuçların sorumlusu Beşiktaş yönetimidir 27.11.2021 | 23:25
12:30
Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri! 27.11.2021 | 23:23
01:23
Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi ümidini kesmiş! 27.11.2021 | 23:22
06:37
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın sözlerine yanıt! "Gereken neyse yaparız" 27.11.2021 | 22:59
01:00
Mert Günok ambulansla çıkarıldı! | Video 27.11.2021 | 21:42
04:03
01:50
Fenerbahçe'den Gökhan Akkan hamlesi! Devre arasında kaleye takviye... 27.11.2021 | 09:14
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in kızı ile gülümseten mücadelesi | Video 26.11.2021 | 12:53
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira basın toplantısında konuştu.