Video Spor Vitor Pereira'dan Konyaspor maçı sonrası açıklamalar "Ölümcül hatalar yaptık"
Vitor Pereira'dan Konyaspor maçı sonrası açıklamalar

Vitor Pereira'dan Konyaspor maçı sonrası açıklamalar "Ölümcül hatalar yaptık"

30.10.2021 | 23:43

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Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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