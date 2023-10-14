Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG

Geri dönüştürülmüş materyallerin ürünlerimizde kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve biyoçeşitliliği korumak adına @akdenizkoruma ve @onaranlarkulubu ile işbirliği başlattık.