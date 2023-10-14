Video Teknoloji Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG
Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG

Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG

14.10.2023 | 14:21

Geri dönüştürülmüş materyallerin ürünlerimizde kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve biyoçeşitliliği korumak adına @akdenizkoruma ve @onaranlarkulubu ile işbirliği başlattık.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG 01:16
Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG 14.10.2023 | 14:21
Kağıt kalemi unutturan göz yormayan tablet... Huawei Matepad Papermatte Edition 10:03
Kağıt kalemi unutturan göz yormayan tablet... Huawei Matepad Papermatte Edition 11.10.2023 | 16:11
Mavi Vatan’ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti 00:53
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti 08.10.2023 | 13:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: “Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor” | Video 03:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: “Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor” | Video 03.10.2023 | 10:14
TOMTAŞ Uçak Fabrikası kuruluyor 05:31
TOMTAŞ Uçak Fabrikası kuruluyor 30.09.2023 | 16:40
İstanbul’da bomba gibi patlayan cep telefonu bataryası kamerada! 00:56
İstanbul'da bomba gibi patlayan cep telefonu bataryası kamerada! 30.09.2023 | 11:08
TEKNOFEST İzmir başladı | Video 03:56
TEKNOFEST İzmir başladı | Video 27.09.2023 | 13:39
İstanbul’da Togg sevkiyatı: Tırlar dolusu yeni araçlar getirildi | Video 03:13
İstanbul'da Togg sevkiyatı: Tırlar dolusu yeni araçlar getirildi | Video 27.09.2023 | 12:24
Tesla’nın insansı robotu Optimus’un yetenekleri geliştirildi | Video 01:12
Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yetenekleri geliştirildi | Video 25.09.2023 | 12:42
Roketsan, yıl bitmeden uzaya tekrar atış yapacak | Video 03:54
Roketsan, yıl bitmeden uzaya tekrar atış yapacak | Video 21.09.2023 | 15:05
Apple iPhone 15’i tanıttı! İşte iPhone 15 özellikleri! Fiyatı ne kadar olacak? | Video 09:28
Apple iPhone 15'i tanıttı! İşte iPhone 15 özellikleri! Fiyatı ne kadar olacak? | Video 13.09.2023 | 08:47
Yapay zeka dokunuşu olan dev ekranlı canavar: Huawei MateBook D16 09:52
Yapay zeka dokunuşu olan dev ekranlı canavar: Huawei MateBook D16 29.08.2023 | 09:25
Bakanlar TOGG tesislerini gezdi | Video 09:13
Bakanlar TOGG tesislerini gezdi | Video 18.08.2023 | 11:13
İDEF fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göz doldurdu | Video 05:08
İDEF fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göz doldurdu | Video 28.07.2023 | 14:42
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 03:51
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 16.07.2023 | 08:36
Hedef KIZILELMA Belgeseli 2. bölümü yarın yayında | Video 01:46
Hedef KIZILELMA Belgeseli 2. bölümü yarın yayında | Video 07.07.2023 | 12:19
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 14:11
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 03.07.2023 | 15:57
Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA iş birliği | Video 02:21
Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA iş birliği | Video 02.07.2023 | 12:38
Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Video 01:37
"Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Video 20.06.2023 | 08:43
Bayraktar Akıncı’dan ateşlenerek hedefi başarıyla vuran HGK-82’nin özellikleri paylaşıldı | Video 02:41
Bayraktar Akıncı’dan ateşlenerek hedefi başarıyla vuran HGK-82’nin özellikleri paylaşıldı | Video 18.06.2023 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA