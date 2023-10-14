Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG
Geri dönüştürülmüş materyallerin ürünlerimizde kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve biyoçeşitliliği korumak adına @akdenizkoruma ve @onaranlarkulubu ile işbirliği başlattık.
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OTOMATİK OYNAT
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Değişim Küçük Adımlarla Başlar | SAMSUNG 14.10.2023 | 14:21
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