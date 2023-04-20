Kulağınızda sesin her detayına yer var
Gürültüyü akıllı şekilde engelleyen, kulağa özel ses kalitesi ve hızlı şarj özelliğiyle Huawei Freebuds 5'i bayram şekeri tadında deneyimledik. Eğer bayram hediyesi için özel gürültü engelleyen kablosuz kulaklık arıyorsanız, her telefonla kolayca bağlanan, yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip Huawei Freebuds 5'e yakından bakmakta fayda var.
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