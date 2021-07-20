Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video
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Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. MİUS projesi hakkında bilgi veren Selçuk Bayraktar, 'Süper sonik kabiliyette olacak Muharip İnsansız Uçağı mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek' açıklamasında bulundu.