Video Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video

Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video

Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması
20.07.2021 | 11:03

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Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. MİUS projesi hakkında bilgi veren Selçuk Bayraktar, 'Süper sonik kabiliyette olacak Muharip İnsansız Uçağı mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek' açıklamasında bulundu.

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