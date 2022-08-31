SSB Başkanı Demir: “TEKNOFEST’i bir de ANKA’nın gözünden izleyelim” | Video

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’da tüm hızıyla devam eden TEKNOFEST’in, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.