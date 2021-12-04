Video Türkiye Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti
Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti

Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti

04.12.2021 | 15:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için Siirt'e geldi. Burada yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan 1997 okuduğu şiiri yıllar sonra yeniden okudu. Başkan Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle dönemin zihniyeti yüzünden 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

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