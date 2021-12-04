Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için Siirt'e geldi. Burada yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan 1997 okuduğu şiiri yıllar sonra yeniden okudu. Başkan Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle dönemin zihniyeti yüzünden 1 yıl hapse mahkum edilmişti.