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Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi 19.05.2022 | 22:11
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AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
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MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle kütüphane söyleşilerinde buluştu. Suriye'nin kuzeyindeki briket evlerin yapımına başlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Bizler Türkiye olarak da şu an itibarıyla özellikle Suriye'nin kuzeyinde bu briket evlerle bir adım attık ve hedefimiz bu briket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırabilmek" ifadelerini kullandı. NATO'ya başvuru yapan Finlandiya ve İsveç ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar" dedi.