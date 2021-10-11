Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM'de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Şahap Kavcıoğlu, "3. çeyrekte iktisadi faaliyetteki artış eğilimi sürüyor." dedi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası rezervlerindeki güçlü artışın sürdüğünü kaydederek, "Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Nurullah Gür, canlı yayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.