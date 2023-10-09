MSB’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ paylaşımı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu.
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