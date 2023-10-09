MSB’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ paylaşımı | Video 09.10.2023 | 15:19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, 4 yıl önce başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.