Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi | Video 01.01.2023 | 16:07
02:39
01:40
Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video 01.01.2023 | 12:34
04:31
Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’den yeni yıl mesajı | Video 01.01.2023 | 08:55
23:36
05:12
02:17
09:28
01:57
05:03
03:32
01:47
02:11
01:01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! 26.12.2022 | 17:13
01:47
00:47
01:02
19:20
01:09
Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği "Önce Vatan" klibi hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.