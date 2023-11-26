Video Türkiye MSB'den zırhlı birlikler paylaşımı | Video
MSB'den zırhlı birlikler paylaşımı | Video

MSB'den zırhlı birlikler paylaşımı | Video

26.11.2023 | 15:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zırhlı birliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB, sosyal medya hesabından zırhlı birlikleri paylaşarak, "Arslanız, tufanız, titrerler heybetinden mavi gökler, şu yerler, bize şanlı, kahraman zırhlı birlikler derler!" ifadelerini kullandı.
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