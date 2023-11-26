MSB'den zırhlı birlikler paylaşımı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zırhlı birliklere ilişkin paylaşımda bulundu.
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