SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öenmli açıklamalarda bulundu.