Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi | Video

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KDV indirimi müjdesi sektör temsilcileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Yeme-içme hizmetlerinde KDV yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürüldü. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.