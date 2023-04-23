TCG Anadolu demir aldı! O anlar böyle görüntülendi | Video
Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi drone ile görüntülendi
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