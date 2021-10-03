Video Türkiye Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video

Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video

03.10.2021 | 10:42

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Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde yıl sonu ışık görüneceği belirtildi.

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Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 94 oranında kazı çalışması tamamlanırken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 94 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise her iki tünelde 800'er metre kaldığı bildirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Tamamlandığından Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Türkiye'de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.

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