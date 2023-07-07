İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video
İstanbul Havalimanı’nda terminale dönmek isteyen lüks cip ile taksi kazaya karıştı. Kaza sonucunda takside bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. taksi ve lüks cip kullanılamaz hale geldi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI
içerisinde bulunan 3 yolcuyla şehir merkezine doğru giden taksi şoförü Mert Akkuş kazayla ilgili, "Ben ne olduğunu tam anlamadım şeridimde ilerliyordum bir anda önüme kırdı ben ona çarptım. Sonra sürüklenerek buraya kadar geldik. Ben düz gidecektim kavşağa girmek için hamle yapıp önüme atladılar. Benim aracımda 3 yolcu vardı onlar yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar. Bize kazaya sebebiyet veren şoför panik içindeydi. Kadındı sürücü galiba kolunda bir yara vardı" ifadelerini kullandı.
Kazaya karışan araçlar çekiciler ile otoparklara çekildi.
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