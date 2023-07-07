Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video
İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video

İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video

07.07.2023 | 13:11

İstanbul Havalimanı’nda terminale dönmek isteyen lüks cip ile taksi kazaya karıştı. Kaza sonucunda takside bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. taksi ve lüks cip kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışında gerçekleşti. İddiaya göre, sol şeritten seyir halinde olan ve şehir merkezine yolcu taşıyan ticari taksi ile terminale geri dönmeye çalışan lüks cip çarpıştı. Kaza sonucunda araçlar savrulurken takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI
içerisinde bulunan 3 yolcuyla şehir merkezine doğru giden taksi şoförü Mert Akkuş kazayla ilgili, "Ben ne olduğunu tam anlamadım şeridimde ilerliyordum bir anda önüme kırdı ben ona çarptım. Sonra sürüklenerek buraya kadar geldik. Ben düz gidecektim kavşağa girmek için hamle yapıp önüme atladılar. Benim aracımda 3 yolcu vardı onlar yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar. Bize kazaya sebebiyet veren şoför panik içindeydi. Kadındı sürücü galiba kolunda bir yara vardı" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçlar çekiciler ile otoparklara çekildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video 03:35
İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video 07.07.2023 | 13:11
İstanbul’da metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 00:48
İstanbul'da metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 13:12
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:50
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.07.2023 | 12:57
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 07.07.2023 | 12:54
Beyoğlu’nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye 06:24
Beyoğlu'nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye 07.07.2023 | 12:04
5’inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı | Video 01:22
5'inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı | Video 07.07.2023 | 11:55
Başakşehir’de yol kavgasında silahlar patladı: O anlar kamerada | Video 01:28
Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı: O anlar kamerada | Video 07.07.2023 | 12:14
Başakşehir’de yol kavgasında silahlar patladı | Video 01:28
Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı | Video 07.07.2023 | 12:19
Deprem bölgesinde örnek davranış: Bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti | Video 01:16
Deprem bölgesinde örnek davranış: Bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti | Video 07.07.2023 | 12:19
Zeytinburnu’nda parkta işlenen satırlı cinayet davasında karar! | Video 00:18
Zeytinburnu’nda parkta işlenen satırlı cinayet davasında karar! | Video 07.07.2023 | 11:58
Motosikletle gelip motosiklet çaldılar! O anlar kamerada | Video 01:11
Motosikletle gelip motosiklet çaldılar! O anlar kamerada | Video 07.07.2023 | 11:57
Gaziantep’te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:54
Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video 07.07.2023 | 11:57
Evinin önünde pusu kurulan genç, tabanca ve uzun namlulu silahla öldürüldü | Video 02:29
Evinin önünde pusu kurulan genç, tabanca ve uzun namlulu silahla öldürüldü | Video 07.07.2023 | 11:10
Milli Park Operasyonu’nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 00:55
Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 07.07.2023 | 11:07
Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 06:14
Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 07.07.2023 | 11:00
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 00:48
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 11:05
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 04:16
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 07.07.2023 | 11:00
Bayrampaşa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 01:03
Bayrampaşa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2023 | 10:54
Tutuklanan katil zanlısı Öldürmek istemiyordum dedi | Video 02:03
Tutuklanan katil zanlısı "Öldürmek istemiyordum" dedi | Video 07.07.2023 | 10:19
Kayseri’de ’siyah inci’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:07
Kayseri'de 'siyah inci' operasyonu: 18 gözaltı | Video 07.07.2023 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA