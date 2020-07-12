Ünlü şef Ömür Akkor’dan lezzetiyle hayran bırakan cennet çamuru tatlısı... | Video

“Anadolu’daki bir kadın 100 yabancı şefi cebinden çıkarır. Biz yemek yaparken, bir zahmet yabancılar bir adım geride dursunlar. Zirve Anadolu mutfağınındır” diyen ünlü şef Ömür Akkor, cennet çamuru tatlısını yaptı. İşte isminden dolayı çok merak edilen, lezzetiyle hayran bırakan, tarifi yüzlerce yıl öncesine dayanan cennet çamuru tatlısı…