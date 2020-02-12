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Bir Zamanlar Çukurova 55. Bölüm (13 Şubat 2020 Perşembe) Fekeli'nin yeni aşkı şoke etti | Video

Bir Zamanlar Çukurova 55. Bölüm (13 Şubat 2020 Perşembe) Fekeli'nin yeni aşkı şoke etti | Video
12.02.2020 | 10:03

atv'nin perşembe gecelerinin rakipsiz tek galibi Bir Zamanlar Çukurova 13 Şubat 2020 Perşembe akşamı yayınlanacak 55. yeni bölümüyle yine ekranlara damgasını vuracak! "Onlara yaptıklarının bedelini teker teker ödeteceğim!"

Bir Zamanlar Çukurova 55. Bölüm Özeti:

Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.

YILMAZ VE DEMİR ULUSLARARASI YATIRIM YARIŞINDA!

Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova'da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Onun bu başarısına en çok, zamanında Demir'in sanayileşme isteklerinin hepsini geri çeviren Hünkar bozulur. Bir an önce Yamanların da sanayi yatırımı yapması gerektiğini söyler.

MÜŞTEMİLATTAN ÜZÜM KIZIN SEVİNCİ İLE GÜLTEN'İN MUTLULUĞU YANSIYOR

Saniye annesi ile hayata yeniden tutunan Üzüm, aynı onun gibi olmak ister. Onunla birlikte işe de giden Üzüm, herkesin mutluluk kaynağı haline gelmiştir. Çetin ile bir an önce evlenmeyi bekleyen Gülten, durumu abisi Gaffur da öğrensin istemektedir.

FEKELİ BEHİCE'YE ÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPAR Kİ, EN ÇOK HÜNKAR'IN KALBİ ACIR

Bir yandan Yılmaz'ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlamıştır. Behice ise Fekeli'yi yalnız bırakmamak için konağa tamamen yerleşip; evin hanımı gibi davranmaya başlar. Fekeli, tüm Çukurova'nın katıldığı bir organizasyonda sahneye çıkar ve öyle bir şey söyler ki, Behice mutluluktan, Hünkar şaşkınlıktan donakalır!

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