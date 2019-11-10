Hercai'de Miran ile Reyyan'ın mağaradaki bu sahnesi olay olacak! (15 Kasım 2019 Cuma)
Hercai 21. Bölüm Fragmanı'ndaki imkansız aşkın kahramanları Miran ile Reyyan'ın yağmurda ıslandıktan sonra girdikleri mağarada yaşadıkları romantik anlar dizinin sevenleri tarafından oldukça beğenildi. Hercai'nin 15 Kasım 2019 Cuma günü yayınlanacak 21. yeni bölümünde; Reyyan ile Miran'ın ıslak elbiselerini çıkartarak ateş başında romantik anlar yaşadıkları ve sarılarak yattıkları anlar da ekrana gelecek.
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