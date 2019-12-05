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Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) son fragmanı yayınlandı izle! Miran o geçmişe rağmen sözünü tutabilecek mi?

05.12.2019 | 10:05

Cuma gecelerinin tek galibi Hercai, 6 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanacak bölümü ile yine milyonları ekran başına toplayacak! İşte Hercai 24. yeni bölüm son fragmanı... "Orada öğreneceklerin her şeyi değiştirecek!"

HERCAİ 24. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

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